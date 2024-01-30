الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنًا بالتنازل عن الجنسية المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قـرارا رقم 66 لسنة 2024 بالسماح لـ21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية لتجنس بالجنسيات الأجنبية من بينهم طفلتان.

وتضمن نص وزارة الداخلية قـرارا رقم 66 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرار يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم أحمد محمود أحمد سالم - وآخرهم أحمد هشام على فرحات) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية

 

أحمد محمود أحمد سالم السعودية 28/3/1989 النمساوية

 حاتم محمود على أحمد النمساوية

 أحمد إسماعيل هاشم شافع النمساوية

 أحمد نبيل حسن رجب النمساوية

 بيشوى رفعت أسعد ميخائيل النمساوية

 مينا ماهر حليم زكى النمساوية

 دينا موريس سلامة نمرالنمساوية

 منى رمضان عبد الهادى خليفة محمد النمساوية

 سوسن محمد على عبدالمحسن النمساوية

 صوفيا م نور حنور   النمساوية

لويى شوى ما  الصينية 

غادة أحمد عبده سعيد اليابان 16/1/1984 اليابانية 

 مريم طلال الطاهر حسنى صادق الطاهر السعودية 

سلفانا هانى بشرى بسطوروس  الألمانية

 هبة عماد عبد الخالق السيد  الألمانية

 محمد أحمد محمد ناصف شحاتة السيد  الألمانية

 أحمد المرسى محمد المرسى محمد هدهد  الألمانية

 عماد جمال سعيد داود  الألمانية

محمد محيسن إبراهيم حسن على ألمانيا 

 أحمد طارق بسيونى محمود  الألمانية

 أحمد هشام على فرحات  الألمانية

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق الجنسية المصرية الجنسيات الأجنبية مواعيد مصلحة الجوزات

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