بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنًا بالتنازل عن الجنسية المصرية

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قـرارا رقم 66 لسنة 2024 بالسماح لـ21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية لتجنس بالجنسيات الأجنبية من بينهم طفلتان.

وتضمن نص وزارة الداخلية قـرارا رقم 66 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرار يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم أحمد محمود أحمد سالم - وآخرهم أحمد هشام على فرحات) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية

أحمد محمود أحمد سالم السعودية 28/3/1989 النمساوية

حاتم محمود على أحمد النمساوية

أحمد إسماعيل هاشم شافع النمساوية

أحمد نبيل حسن رجب النمساوية

بيشوى رفعت أسعد ميخائيل النمساوية

مينا ماهر حليم زكى النمساوية

دينا موريس سلامة نمرالنمساوية

منى رمضان عبد الهادى خليفة محمد النمساوية

سوسن محمد على عبدالمحسن النمساوية

صوفيا م نور حنور النمساوية

لويى شوى ما الصينية

غادة أحمد عبده سعيد اليابان 16/1/1984 اليابانية

مريم طلال الطاهر حسنى صادق الطاهر السعودية

سلفانا هانى بشرى بسطوروس الألمانية

هبة عماد عبد الخالق السيد الألمانية

محمد أحمد محمد ناصف شحاتة السيد الألمانية

أحمد المرسى محمد المرسى محمد هدهد الألمانية

عماد جمال سعيد داود الألمانية

محمد محيسن إبراهيم حسن على ألمانيا

أحمد طارق بسيونى محمود الألمانية

أحمد هشام على فرحات الألمانية