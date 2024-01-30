الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس الفنانة نسرين طافش.. وحقيقة مقتل ضابط شرطة على يد تجار ذهب

نسرين طافش
نسرين طافش

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث الهامة نسردها في نشرة «حوادث الدستور الصباحية» نستعرض من خلالها أهم الأحداث والأخبار التي تهم القارئ في الشأن القضائي والجرائم.

حقيقة وفاة ضابط شرطة في تبادل لإطلاق النيران مع تجار ذهب

أهم الأخبار التي صدرت في وقت متأخر مساء أمس الإثنين، تضمنت نفى مصدر أمنى، جملةً وتفصيلًا صحة ما تم بثه على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن قيام عدد من رجال الشرطة بتبادل إطلاق النيران مع مجموعة من تجار الذهب بطريق (القاهرة– الإسكندرية) الزراعي أسفر عن وفاة ضابط شرطة.

وقال المصدر إن ذلك يأتي ضمن محاولات يائسة للجماعة الإرهابية والأبواق الإعلامية التابعة لها لنشر الأكاذيب والشائعات؛ لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها في أوساط الرأى العام.

حبس الفنانة نسرين طافش 

كما تضمنت الأخبار الهامة صدور قرار من محكمة جنح أكتوبر يقضي برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات وتأييد حكم أول درجة في قضية شيكات لصالح المدعوة نشوى صفاء الدين.

ووجهت النيابة العامة للفنانة نسرين طافش تهمة أنها أصدرت بسوء نية شيكًا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وكشفت التحقيقات عن أنه من واقع الأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النيران

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، سبق إتهامه فى 3 قضايا "قتل – شروع فى قتل - سلاح ناري" ومطلوب ضبطه فى واقعة إطلاق النيران على ضابط شرطة بالمنوفية أثناء محاولة ضبطه)، وذلك بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية. 

تم استهداف المتهم الذي بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر التعامل عن مصرعه وعُثر بحوزته على (بندقية آلية – طبنجة  - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

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