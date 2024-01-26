المستشار سامح عبدالحكم ينعى وزير الرياضة الأسبق العامرى فاروق

نعى المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة، وزير الرياضة الأسبق العامري فاروق.

وقال رئيس محكمة الجنايات: بخالص العزاء وصادق المواساة أنعى بكل حزن وأسى وفاة وزير الرياضة الأسبق العامري فاروق الذي كان رمزًا وطنيًا من رموز الرياضة المصرية وابنًا من أبناء نادي الأهلي وأحد رجالاته المخلصين.

وأضاف أنه كان نموذجًا مشرفًا للمسئول الرياضي الملتزم والحريص على مصلحة وطنه وناديه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.