الجمعة 26 يناير 2024
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حوادث

المستشار سامح عبدالحكم ينعى وزير الرياضة الأسبق العامرى فاروق

المستشار سامح عبد
المستشار سامح عبد الحكم

نعى المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة  الجنايات  وأمن الدولة، وزير الرياضة الأسبق العامري فاروق.

وقال رئيس محكمة الجنايات: بخالص العزاء وصادق المواساة أنعى بكل حزن وأسى وفاة وزير الرياضة الأسبق العامري فاروق الذي كان رمزًا وطنيًا من رموز الرياضة المصرية وابنًا من أبناء نادي الأهلي وأحد رجالاته المخلصين.

وأضاف أنه كان نموذجًا مشرفًا للمسئول الرياضي الملتزم والحريص على مصلحة وطنه وناديه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وزير الرياضة العامري فاروق النادي الأهلي رئيس النادي الأهلي

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