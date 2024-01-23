الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأوراق المطلوبة لوظيفة معاون نيابة دفعة 2023

النيابة العامة
النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة، عن بدء قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من الجنسين من خريجي دفعة 2023، بتقدير عام تراكمي جيد على الأقل.

وتضمن الاعلان الأوراق المطلوبة وهي كالتالي:

بيانات بالاوراق المطلوب تقديمها من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، على الايزيد سن المتقدم  عن ثلاثين سنة ميلادية.

طلب تعيين باسم المستشار النائب العام المرفق بالملف، صورة طولية للمتقجم بالزي الرسمي من الراس للقديمن، سهادة التخرج مبينا بها مجموع الدراجات، شهادة تقديرات السنوات الدراسية مبيا بها مجموع دراجات وتقدير كل سنة على حدة، قيد ميلاد مميكن، صحيفة الحالة الجنائية للممتقدن وصحفية الحالة الجنائية لوالد المتقدم وفي حالة سفره يقدم شهادة تحركات من الجوازات وتعهد بارفاق صحيفة الحالة الجنائية عقبل وصوله البلاد وفي حالة وفاتة صورة من شهادة الوفاة.

صورة من الموقف التجنيدي أوصورة من الأعفاء صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

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