تقديم وظائف وزارة العدل.. التفاصيل والشروط

تقديم وظائف وزارة العدل.. يبحث العديد من المواطنين من خلال محركات البحث عن وظائف وزارة العدل التي أعلنت عنها الوزارة خلال الأيام الماضية من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

تفاصيل تقديم وظائف وزارة العدل

أعلنت الحكومة من خلال بوابة الوظائف الحكومية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت عن حاجة وزارة العدل إلى عدد من الوظائف المختلفة بقطاع الطب الشرعي.

وخلال التقرير التالي نوضح الوظائف المطلوبة بوزارة العدل في مصلحة الطب الشرعي.

وتضمنت الوظائف المطلوبة في وزارة العدل وظيفة حرفي تشريح بمصلحة الطب الشرعي، ومعاون طبيب شرعي وكيميائي، ومعاون طبيب شرعي ميداني.



وظائف وزارة العدل والطب الشرعي



ووضعت الوزارة شروطا للتقدم لوظيفة الطب الشرعي، منها أن تلك الوظيفة تقع بالإدارة العامة للمناطق الطبية الشرعية التابعة للإدارة المركزية لشئون المناطق الطبية الشرعية التابع لكبير الأطباء الشرعيين(رئيس مصلحه الطب الشرعى) بمصلحة الطب الشرعى.

ويقوم فني التشريح القيام بأعمال ذات طبيعة حرفية تتطلب استخدام أدوات أو الآلات مواد فى أحد مجالات الصحية وتحتاج إلى المعرفة بأصول الحرفة.

وظائف وزارة العدل مصلحة الخبراء

ولم تقتصر وظائف وزارة العدل على مصلحة الطب الشرعي بل أعلنت مصلحة الخبراء عن حاجتها الى عدد من الوظائف تمثلت في حاجتها الي وظيفة معاون خبير هندسي تخصص كهرباء وكذلك معاون خبير هندسي تخصص حاسبات ونظم معلومات ومعاون خبير هندسي تخصص مدني أو عمارة، ومعاون خبير هندسي تخصص هندسة بحرية ومعاون خبير زراعي، وذلك بالتعيين في المصلحة.

وظائف وزارة العدل، كما يمكن للمواطنين متابعة كافة الوظائف التي تعلن عنها مختلف الوزارات من خلال بوابة الوظائف الحكومية والتي تعلن من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة الوزارات إلى الوظائف المطلوبة في كل وزراة وشروط التقديم