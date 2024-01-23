قبول دفعة جديدة بوظيفة معاون نيابة.. موعد سحب ملفات التقديم

أعلنت النيابة العامة عن بدء قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من الجنسين من خريجي دفعة 2023، بتقدير عام تراكمي جيد على الأقل.

وأوضحت النيابة أنه يتم صرف الملفات للذكور اعتبارًا من 3 فبراير 2024 وحتى 8 فبراير 2024، ويتم تلقي الملفات اعتبارًا من 10فبراير وحتى 15 فبراير 2024.

كما يتم صرف الملفات للإناث اعتبارًا من 10 فبراير وحتى 15 فبراير، ويتم تلقي الملفات اعتبارًا من 28 فبراير وحتى 7 مارس المقبل.

وكشفت النيابة في إعلانها أنه يشترط لقبول تقديم المستندات المبينة بموقع النيابة العامة ولوحة الاعلانات بدار القضاء العالي والمحاكم الابتدائية بالمحافظات وفق الجدول المرفق، ولن تقبل الطلبات قبل أو بعد الموعد المحدد بهذا الإعلان، ويسجل المتقدم البيانات إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.