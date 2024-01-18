الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالشهر العقارى

وزير العدل يشهد مراسم
وزير العدل يشهد مراسم أداء اليمين القانونية  للأعضاء

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم الخميس، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية  للأعضاء القانونيين قبل مباشرة أعمالهم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقاري.

يذكر أن الأعضاء الجدد تم نقلهم وندبهم من الجهاز الإداري بالدولة للعمل بمصلحة الشهر العقاري تنفيذًا لرؤية وزارة العدل نحو زيادة عدد الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمواكبة خطتها بتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق واستمرار تقديمها للمواطنين في سهولة ويسر في مختلف أنحاء الجمهورية.

المستشار عمر مروان وزير العدل العاصمة الإدارية الشهر العقاري والتوثيق مصلحة الشهر العقاري

مواد متعلقة

رئيس استئناف القاهرة: إنشاء 29 دائرة جنائية جديدة إعمالًا لتعديلات الإجراءات الجنائية

رسميًا.. الرئيس السيسى يصدّق على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

قرار قضائى بشأن مركز حقوقى متهم فى "التمويل الأجنبى"

ورشتا تدريب لأعضاء النيابة العامة حول قضايا العنف ضد المرأة

الوظائف المتاحة في مسابقة وزارة العدل 2024 وكيفية التقديم

القصة الكاملة لسقوط إمبراطور الذهب الخام وحقيقة غلق "الصاغة"

لإخفاء 10 ملايين أرباح شركة.. ضبط مسئوليْن فى الضرائب لتلقى رشوة 600 ألف جنيه

"قضايا الدولة" تعلن محاور مسابقة "جائزة خدمة الدعوة"

الأكثر قراءة

لماذا تم تصنيف فيلم منى زكى الجديد "رحلة 404" للكبار فقط؟

"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بطرح مرحلة تكميلية بأراضي بيت الوطن

حقائق صادمة| هروب مجندي الاحتلال من الحرب في غزة.. و30 ألف خسائر في الجيش

رئيس استئناف طنطا يعيد توزيع الدوائر بعد العمل بقانون الاجراءات الجنائية

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

انتشال جثمان الطفلة "منة" من مشروع ترعة ناصر غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس