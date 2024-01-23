قرار وزاري بتعديل أيام عمل فرع التوثيق العقاري بمكتب أولاد صقر في الشرقية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 251 لسنة 2024 بتعديل القرار الوزاري رقم 4516 لسنة 2020 والمشار بعمل فرع توثيق مكتب بريد أولاد صقر التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق ثلاثة أيام فقط من كل أسبوع وهي الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع بدلا من طوال أيام الأسبوع.

صدر القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛ وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4516 لسنة 2020 بإنشاء فرع توثيق مكتب بريد أولاد صقر يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 21/11 /2023.

وقرر وزير العدل، بتعديل القرار الوزاري رقم 4516 لسنة 2020 والمشار عمل فرع توثيق مكتب بريد أولاد صقر التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق ثلاثة أيام فقط من كل أسبوع وهي الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع بدلا من طوال أيام الأسبوع.

وصدر في 1/18 /2024 بجريدة الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 3/2/2024.