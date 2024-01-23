الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فرع للتوثيق العقاري بمدينة بشاير الخير 3 بالإسكندرية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 252 لسنة 2024 بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مركز الخدمات البريدية بمدينة بشاير الخير3 يتبع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية ويكون مقره داخل مركز الخدمات البريدية بمدينة بشاير الخير3 قسم شرطة مينا البصل، محافظة الإسكندرية.

بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية.

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛ وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 462 الصادر في 19/12/1964 بإنشاء مأموريتين للشهر العقاري وفرعين للتوثيق بمحرم بك والدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 15/1 /2024.

وقرر وزير العدل إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مركز الخدمات البريدية بمدينة بشاير الخير 3 يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية ويكون مقره داخل مركز الخدمات البريدية بمدينة بشاير الخير 3 قسم شرطة مينا البصل - محافظة الإسكندرية ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص مكانيا أو نوعيا.

وصدر القرار في 18/1 /2024 في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 3/2/2024.