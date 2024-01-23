النيابة العامة تعلن تفاصيل سحب الملفات والتقديم لوظيفة معاون لدفعة 2023

أعلنت النيابة العامة عن قبول طلبات التعين في وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023، من الجنسين بتقدير عام جيد على الأقل، على ألا يزيد سن المتقدم عن ثلاثين عامًا، وذلك طبقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستننئاف والنيابات الكلية.

ويطلب الملف من الموظف المختص بمكتب تعيينات النيابة بعد تقديم صورة المؤهل للطالب وذلك في المواعيد التالية.

مواعيد طلب الملفات للمتقدمين الذكور

يطلب الملف اعتبارا من السبت الموافق 2 فبراير المقبل، وحتى الخميس 8 فبراير وتقدم الملفات الي مكتب تعينات أعضاء النيابة العامة بجار القضاء العالي اعتبارا من السبت الموافق 17 فبراير وحتى الثلاثاء الموافق 22 فبراير، من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الرابعة مساء يوميا.

وذلك وفق الميعاد المحدد لكل جامعة، وبعد تسجيل المتقدم البيانات إلكترونيا وفقا للرقم السري للملف على موقع النيابة العامة ولن يقبل الملف بدون أصل المؤهل.

مواعيد طلب الملفات للمتقدمين الإناث

يطلب الملف اعتبارا من السبت الموافق 10 فبراير وحتى الخميس الموافق 15 فبراير، وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.

وذلك اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 28 فبراير وحتى يوم الخميس الموافقق 7 مارس 2024 من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الرابعة مساء يوميا وفق المواعيد المحدد لكل جامعة، وبعد تسجيل المتقدم للبيانات إلكترونيا وفقا للرقم السري على موقع النيابة العامة ولن يقبل الملف بدون أصل المؤهل.