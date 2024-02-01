التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، رئيسَ الاستئناف لنيابة استئناف الإسماعيلية والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

وكان قد استقبل على مدار الأسابيع الماضية، رؤساء الاستئناف لنيابات استئناف أسيوط وقنا وبني سويف والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

النائب العام يلتقي رؤساء الاستئناف لعرض الكشوف ربع السنوية

وعرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام الميلادي المنقضي. كما عرضوا علىه أيضًا قضايا السنوات السابقة، ونسبة ما تم إنجازه منها، حيث شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية.

وقد تناول العرض كل ما يخص أعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام. وقد أثنى سيادته على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم، على نحو يحقق العدالة الناجزة، كما أكد سيادته ضرورة الالتزام بالمبيت بالفترة المسائية حفاظًا على سلامتهم.

وقد أشار إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.