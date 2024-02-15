الخميس 15 فبراير 2024
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حوادث

طريقة حجز موعد الشهر العقاري عبر تطبيق "أرغب في عمل توكيل"

الشهر العقاري
الشهر العقاري

حجز موعد الشهر العقاري، تشهد محركات البحث خلال الآونة الأخيرة عمليات متزايدة من قبل المواطنين عن كيفية حجز موعد في الشهر العقاري، من أجل إنهاء خدمة التوكيلات وعمل توكيل لمحامي أو إنهاء بعض الأوراق الثبوتية.

حجز موعد الشهر العقاري

ومع التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة المصرية في كافة النواحي، ومواكبة للتحول الرقمي عملت وزارة العدل على إدخال الخدمات الإلكترونية في معظم القطاعات التابعة لها، ومن بينها قطاع الشهر العقاري والتوثيق، والذي يخدم قطاع كبير من المواطنين.

رابط تطبيق أرغب في عمل توكيل

ومع الثورة التكنولوجية في قطاعات وزارة العدل أتاحت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خدمة حجز موعد لإنهاء خدماتها دون الحاجة الي الذهاب أثناء الزحمة والوقوف في الطوابير، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق أرغب في عمل توكيل.

يقوم المواطن بالبحث علي جوجل بلاي علي تطبيق أرغب في عمل توكيل أو الضغط هنا، وبعد ظهور التطبيق يتم تثبيته علي الموبايل الخاص به، وإدخال كافة البيانات المطلوبة لتسجيل عبر التطبيق، وتأتي الخطوة الأخرى وهي اختيار الخدمة التي يرغب المواطن في إنجازها في مكتب الشهر العقاري والتوثيق، وتحديد أقرب مكتب له، وذلك من خلال تفعيل خاصية تحديد الموقع الجغرافي.

وليس هذا فقط، بل يجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بنًاء على بيانات مؤكدة.

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طريقة حجز موعد الشهر العقاري

كما يمكن للمواطنين حجز موعد في الشهر العقاري من خلال سيارات توثيق متنقلة اتاحتها وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، أعلنت الوزارة عن مسبقًا عن أماكنها في المناطق العامة، كما يمكن للمواطن حجز موعد في الشهر العقاري من خلال طلب سيارة توثيق متنقلة للذهاب للمنزل لإنهاء بعض الاجراءات الخاصة بالتوثيق وذلك مقابل مبلغ مالي حددته وزارة العدل لإنهاء تلك الطلبات للمواطنين وللشركات  عبر رقم يتم طلبه لحجز الموعد.

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