رسوم تسجيل السيارات فى الشهر العقارى 2024

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على كافة التفاصيل الخاصة برسوم تسجيل السيارات لعام ٢٠٢٤ في الشهر العقاري، فيزداد بحث المواطنين عن التفاصيل ما هي الزيادة الخاصة برسوم تسجيل السيارات ٢٠٢٤.

رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري ٢٠٢٤

وتم الإعلان منذ يناير عن زيادة رسوم جديدة علي تسجيل السيارات 2024، بخلاف الرسوم التي كانت تطبق خلال السنوات الماضية، وأصبحت رسوم تسجيل السيارات 2024 مختلفة، ونوضح في السطور التالية التفاصيل كاملة عن زيادة رسوم تسجيل السيارات وذلك للتسهيل على المواطن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بزيادة رسوم السيارات خلال عام 2024، وذلك للتمكن من معرفة التفاصيل قبل البدء في الدفع للعام الجديد عند الرغبة في تسجيل.

وتداول العديد من من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من التفاصيل الخاصة بزيادة رسوم تسجيل السيارات خلال عام 2024، خاصة أن كافة مكاتب الشهر العقاري حول أنحاء الجمهورية قامت بتعليق لوحات تتضمن الرسوم الجديدة لتسجيل السيارات في الشهر العقاري وذلك من أجل توضيح كافة التفاصيل الخاصة بالأسعار الجديدة الخاصة بتسجيل السيارات، حتى لا يتفاجئ المواطنين بوجود اختلاف في الأسعار عند التسجيل السيارات الجديدة.

رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري ٢٠٢٤

وجاءت رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري تشمل جدول أسعار السيارات ورسوم تسجيلها النسبية عن سنة 2024 لسيارات الأجرة والملاكي، وشمل الجدول السيارات المستوردة الصنع والسيارات النصر فقط، وشمل الجدول الرسوم بداية من سنة 2004 وحتي سنة 2024.

كما شمل الجدول اسعار السيارات ورسومها النسبية عن سنة 2024 للسيارات الكهربائية، وسنة الصنع بداية من 2014 وحتي سنة 2024 بواقع 2% من قيمة السيارة.

وشمل الجدول أسعار السيارات ورسومها النسبية للسيارات النقل والمقطورات والجرارات من سنة 2004 وحتى سنة 2024، وذكر في الجدول أن رسوم القاطرة موديل 2001 مبلغ 12295 جنيهًا، وموديل 2002 مبلغ 12942 جنيهًا، وموديل 2003 مبلغ 12623 جنيهًا.

كما شملت الزيادات السيارات الميكروباص والأتوبيسات بواقع 2% من قيمة السيارات.

وشهدت محركات البحث وصفحات السوشيال ميديا أيضا زيادة في عمليات البحث حول رسوم تسجيل السيارات 2024 في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.