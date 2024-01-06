السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رسوم تسجيل السيارات فى الشهر العقارى 2024

السيارات
السيارات

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على كافة التفاصيل الخاصة برسوم تسجيل السيارات لعام ٢٠٢٤ في الشهر العقاري، فيزداد بحث المواطنين عن التفاصيل ما هي الزيادة الخاصة برسوم تسجيل السيارات ٢٠٢٤.

 

رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري ٢٠٢٤

 

وتم الإعلان منذ يناير عن زيادة رسوم جديدة علي تسجيل السيارات 2024، بخلاف الرسوم التي كانت تطبق خلال السنوات الماضية، وأصبحت رسوم تسجيل السيارات 2024 مختلفة، ونوضح في السطور التالية التفاصيل كاملة عن زيادة رسوم تسجيل السيارات وذلك للتسهيل على المواطن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بزيادة رسوم السيارات خلال عام 2024، وذلك للتمكن من معرفة التفاصيل قبل البدء في الدفع للعام الجديد عند الرغبة في تسجيل.

وتداول العديد من من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من التفاصيل الخاصة بزيادة رسوم تسجيل السيارات خلال عام 2024، خاصة أن كافة مكاتب الشهر العقاري حول أنحاء الجمهورية قامت بتعليق لوحات تتضمن الرسوم الجديدة لتسجيل السيارات في الشهر العقاري وذلك من أجل توضيح كافة التفاصيل الخاصة بالأسعار الجديدة الخاصة بتسجيل السيارات، حتى لا يتفاجئ المواطنين بوجود اختلاف في الأسعار عند التسجيل السيارات الجديدة.

رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري ٢٠٢٤

 

وجاءت رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري تشمل جدول أسعار السيارات ورسوم تسجيلها النسبية عن سنة 2024 لسيارات الأجرة والملاكي، وشمل الجدول السيارات المستوردة الصنع والسيارات النصر فقط، وشمل الجدول الرسوم بداية من سنة 2004 وحتي سنة 2024.

"الجمارك": 194 ألف متقدم لمبادرة سيارات المصريين بالخارج خلال شهرين

كما شمل الجدول اسعار السيارات ورسومها النسبية عن سنة 2024 للسيارات الكهربائية، وسنة الصنع بداية من 2014 وحتي سنة 2024 بواقع 2% من قيمة السيارة.

وشمل الجدول أسعار السيارات ورسومها النسبية للسيارات النقل والمقطورات والجرارات من سنة 2004 وحتى سنة 2024، وذكر في الجدول أن رسوم القاطرة موديل 2001 مبلغ 12295 جنيهًا، وموديل 2002 مبلغ 12942 جنيهًا، وموديل 2003 مبلغ 12623 جنيهًا.

كما شملت الزيادات السيارات الميكروباص والأتوبيسات بواقع 2% من قيمة السيارات.

وشهدت محركات البحث وصفحات السوشيال ميديا أيضا زيادة في عمليات البحث حول رسوم تسجيل السيارات 2024 في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

اقرأ أيضاً

رسوم تسجيل السيارات 2024.. الأجرة و الملاكي و الميكروباص

رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري ٢٠٢٤ رسوم تسجيل السيارات رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري تسجيل السيارات في الشهر العقاري

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

سعر الريال السعودي اليوم السبت 6-1-2024 مقابل الجنيه المصري

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

عاجل.. مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء اقتحام مخيم شعفاط شمال القدس

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بدون مصنعية.. تراجع في الأسعار

رسوم تسجيل السيارات فى الشهر العقارى 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة