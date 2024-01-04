"الجمارك": 194 ألف متقدم لمبادرة سيارات المصريين بالخارج خلال شهرين

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن تقدم 184 ألف مواطن لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج منذ الفترة الأولى التي تم العمل فيها بالقانون من 14 نوفمبر 2022 وحتى 14 مايو 2023، وبلغ عدد المتقدمين 194 ألف خلال شهرين فقط، في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 30 ديسمبر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.

450 مليون دولار قيمة التحويلات المقبولة في المرحلة الأولى لتطبيق القانون

وتابع رئيس مصلحة الجمارك قائلا: "قيمة التحويلات المقبولة بلغت 450 مليون دولار فى المرحلة الأولى لتطبيق القانون، ومن المتوقع أن تصل إلي مليار دولار في نهاية الفترة المحددة للقانون، وذلك بعد طمأنة المواطنين وحزمة التيسيرات وتدخل الدولة بشكل عاجل وسريع لتذليل أية عقبات قد تحيل دون تطبيق القانون".

واستكمل غتورى: "أوامر الدفع أخر شهرين بلغت 305 مليون دولار، بإجمالي تحويلات بلغت 106 ملايين دولار، والموافقات الاستيرادية بلغت 138 الف، ولهذا من المتوقع زيادة الحصيلة المتوقعة للمبادرة".