الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مصلحة الجمارك للنواب: حققنا 59 مليار جنيه بحساب 22/23 بزيادة بلغت 129% عن المستهدف

الشحات غتورى
الشحات غتورى

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الحساب الختامي للعام 22/23 كان مستهدف تحقيق 46 مليار جنيه، وتم تحقيق 59 مليار جنيه، بزيادة بلغت 129% من المستهدف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.

وتابع رئيس مصلحة الجمارك قائلا: " فى العام المالى 21/22 تم تحقيق نسبة 101% من المستهدف، وهناك مؤثرات إيجابية كان بها عظيم الأثر فى زيادة ما تم تحقيقه، بداية من المنظومة الجديدة، والاليات والإجراءات، فعلى سبيل المثال ضريبة السجائر والتبلغ بلغت العام المالى 22/23، 243 مليون وفيما يخص الغرامات بلغت 1.5 مليار جنيه". 

الاستقرار الأمنى أثر فى زيادة الحصيلة الضريبية

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن الاستقرار الأمنى أثر أيضا فى زيادة الحصيلة الضريبية، وإن كان سعر الصرف أثر أيضا على زيادة سعر الصرف ولكن ليس بالقدر المحصل، إضافة لتحسين المواقع الجمركية المختلفة  ومتابعة تحصيل مستحقات الجمارك وبيع البضائع المهملة. 

واستكمل الغتورى، "وهناك تنفيذ خطة للمراجعة، والتصدى لمحاولات  البعض التهرب من الحصول على نموذج 4 وتم ضبط تقريبا 15 الف حالة وتم ضبط فروق الأسعار كل هذا ساهم فى تحسن وزيادة نسبة الحصيلة المحققة، حيث بلغت قيمة الفاتورة الاستيرادية للواردات غير البترولية في 22/23،  67 مليار، وبعد ضبط الأسعار بلغت القيمة النهائية للأغراض الجمركية بعد ضبط الأسعار وعمل اللجان الاسترشادية  73 مليار دولار، وهذا الفرق ساهم فى زيادة الحصيلة الجمركية، بلغت قيمة الاعفاءات 83 مليار جنيه، فى حين أن الجمارك  تقوم بكافة الإجراءات الخاصة بها، وفى العام المالى 21/22 بلغت 69 مليار جنيه، وهذا يؤثر بدوره على الحصيلة الجمركية".

الشحات غتوري مصلحة الجمارك الجمارك الحساب الختامي لجنة الخطة والموازنة المصالح الايرادية مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب قطاع التمويل

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

مَن هو الشيخ محمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية الجديد؟

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

محمد صباح السالم الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتى

عاجل.. منتجو القصب يستعدون لتوريد المحصول و8 شركات تبدأ الإنتاج

حيثيات حبس المتهم بسب وقذف منى زكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار

مندوب فلسطين يبعث برسائل لمسئولين أمميين حول استمرار إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية

"الأوقاف الفلسطينية": 21 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان 52 مرة بالحرم الإبراهيمى