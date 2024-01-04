رئيس مصلحة الجمارك للنواب: حققنا 59 مليار جنيه بحساب 22/23 بزيادة بلغت 129% عن المستهدف

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الحساب الختامي للعام 22/23 كان مستهدف تحقيق 46 مليار جنيه، وتم تحقيق 59 مليار جنيه، بزيادة بلغت 129% من المستهدف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.

وتابع رئيس مصلحة الجمارك قائلا: " فى العام المالى 21/22 تم تحقيق نسبة 101% من المستهدف، وهناك مؤثرات إيجابية كان بها عظيم الأثر فى زيادة ما تم تحقيقه، بداية من المنظومة الجديدة، والاليات والإجراءات، فعلى سبيل المثال ضريبة السجائر والتبلغ بلغت العام المالى 22/23، 243 مليون وفيما يخص الغرامات بلغت 1.5 مليار جنيه".

الاستقرار الأمنى أثر فى زيادة الحصيلة الضريبية

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن الاستقرار الأمنى أثر أيضا فى زيادة الحصيلة الضريبية، وإن كان سعر الصرف أثر أيضا على زيادة سعر الصرف ولكن ليس بالقدر المحصل، إضافة لتحسين المواقع الجمركية المختلفة ومتابعة تحصيل مستحقات الجمارك وبيع البضائع المهملة.

واستكمل الغتورى، "وهناك تنفيذ خطة للمراجعة، والتصدى لمحاولات البعض التهرب من الحصول على نموذج 4 وتم ضبط تقريبا 15 الف حالة وتم ضبط فروق الأسعار كل هذا ساهم فى تحسن وزيادة نسبة الحصيلة المحققة، حيث بلغت قيمة الفاتورة الاستيرادية للواردات غير البترولية في 22/23، 67 مليار، وبعد ضبط الأسعار بلغت القيمة النهائية للأغراض الجمركية بعد ضبط الأسعار وعمل اللجان الاسترشادية 73 مليار دولار، وهذا الفرق ساهم فى زيادة الحصيلة الجمركية، بلغت قيمة الاعفاءات 83 مليار جنيه، فى حين أن الجمارك تقوم بكافة الإجراءات الخاصة بها، وفى العام المالى 21/22 بلغت 69 مليار جنيه، وهذا يؤثر بدوره على الحصيلة الجمركية".