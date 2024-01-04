الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خطة النواب تناقش نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023

النائب فخري الفقي
النائب فخري الفقي

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعا، اليوم الخميس، لمناقشة واستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023. 

وتشمل مناقشات المصالح الإيرادية: مصلحة الضرائب المصرية، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب العقارية، قطاع التمويل بوزارة المالية.

وكان وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.

وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر، ويعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.

مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة العام المالي المصالح الايرادية النواب

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