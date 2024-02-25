"حافظت على شرفها فدخلت في غيبوبة".. القصة الكاملة لحادث حبيبة الشماع مع كابتن "أوبر"

«حبيبة الشماع»، فتاة في ريعان شبابها عمرها أربعة وعشرين عامًا، هربت من تحرش قائد سيارة تطبيق «أوبر» عقب أن استقلت معه السيارة فشعرت بارتياب وخافت منه فقفزت من السيارة أثناء سيرها مما تسبب في إصابتها بكسور ونزيف بالمخ ودخلت في غيبوبة بمنطقة التجمع.

تفاصيل قفزها من السيارة

حكاية مأساوية بطلتها فتاة أرادت الحفاظ على شرفها عندما كانت تريد الذهاب إلى منطقة التجمع للقاء أصدقائها كعادتها فتحت تطبيق أوبر وطلبت سيارة تستقلها ولكن بمجرد أن صعدت السيارة وهي تجد نظرات غريبة ومريبة من قائد السيارة الذي أغلق السيارة وزاد من صوت مشغل الأغاني.

وعندما حاولت الفتاة التحدث مع والدتها لتستغيث بها لم تصل لها بسبب صوت الأغاني العالي وانقطاع الاتصال فلم تجد الفتاة طريقة أو سبيل للهرب من مصير تخاف أن تصل إليه لعدم ثقتها في كابتن الرحلة الآمنة -كما يدعون- فلم تجد الفتاة مفر من القفز من السيارة التي كانت تسير بقوة عالية لتسقط على الأرض على الطريق السريع حتى يلتقطها أحد المارة وينقلها للمستشفى.

والدة الفتاة: «بنتي في غيبوبة»

قالت والدة الفتاة، إن ابنتها خرجت من المنزل أمامها عقب وصول قائد السيارة التي طلبتها أسفل المنزل، ولكن في طريقها للتجمع اشتبهت في حركاته، فقفزت من السيارة قبل محطه تحصيل الرسوم بطريق السويس.

وأضافت أن ابنتها تواصلت معها وعندما أجابت تقطع الصوت إلى جانب وجود صوت قوي من الأغاني فلم تتمكن من التحدث معها، وفقدت الاتصال بها حتى تلقت اتصالا من صديقاتها الذين أخبروها أن «حبيبة» في المستشفى نتيجة حادث، وبالوصول لها علمت ما حدث وبتعرض ابنتها لمحاولة اختطاف وتحرش.

وكشفت السيدة عن الحالة الصحية لابنتها حيث قالت إنها تعاني من نزيف داخلي، وعدة كسور وجروح وسحجات نتيجة سقوطها من السيارة، وأنها فاقدة للوعي منذ أربعة أيام داخل المستشفى، وتعاني من اضطراب بالمخ ولا يمكن استجوابها حتى الآن من قبل الأجهزة المعنية.

شهود العيان يروون تفاصيل الحادث

وأكد تلك الرواية أحد شهود العيان الذي أكد أنه شاهد فتاة تقفز من سيارة ملاكي وقفزت من المقعد الخلفي للسيارة، فنقلها للمستشفى ولكنه انشغل في إنقاذها ولم يلتقط اللوحات المعدنية للسيارة أو ماركتها.



اعترافات المتهم: «رشيت برفان فخافت»

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وهي ماركة نيسان صني حمراء اللون، ملك «محمود. هـ»، 34 سنة، سائق أوبر، وألقت مأمورية أمنية القبض عليه.

واعترف السائق بأنه الذي كان مع الفتاة وقت وقوع الحادث وأنه يعمل كسائق خاص مع أحد الأشخاص المقيمين بمدينتي، وعقب الانتهاء من العمل معه، يعمل على السيارة ملكه على تطبيق أوبر لتوصيل المواطنين.



وتابع أنه عقب استقلال المجني عليها للسيارة معه لتوصيلها، وعقب خروجه من مدينتي إلى طريق السويس الصحراوي، أغلق زجاج السيارة، وبالقرب من بوابات تحصيل الرسوم قام برش عطر من زجاجة يحتفظ بها في السيارة، مبررًا ذلك بوجود رائحة كريهة بالسيارة عقب غلق الزجاج، وعقب ذلك تفاجأ بالفتاة تقفز من السيارة فاستكمل السير ولم يتوقف.







القبض على المتهم

حددت الجهات الأمنية السائق المذكور، وألقت القبض عليه، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة.

بمواجهته قرر أنه حال غلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقفز المذكورة من السيارة، فاستكمل سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.