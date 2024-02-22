رئيس محكمة الجنايات ناعيًا هانى الناظر: رحل طبيب الإنسانية المعطاء بلا حدود

نعى المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، وأستاذ الجلدية الشهير.

وقال المستشار سامح عبدالحكم: "رحل الراقي المهذب الخلوق المعطاء بلا حدود رحل الدكتور هاني الناظر طبيب الإنسانية جابر الخواطر الذي طالما خدم البسطاء دون مقابل وفتح أبواب الأمل للكثيرين، رحل طبيب الأمراض الجلدية الشهير ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، خالص العزاء لأسرته ومحبيه وتلاميذه".