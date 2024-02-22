الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة العامة تصدر أول بيان حول جريمة قتل "طالب الدقهلية"

النيابة العامة
النيابة العامة

أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن قضية مقتل طالب الدقهلية وتقطيع جثته، في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنح الستاموني.

وجاء في بيان النيابة العامة أنها تلقت إخطارًا من مركز شرطة الستاموني بتاريخ 14-2-2024، الساعة السادسة مسـًاء، بالعثور على نصف سفلي لجسم آدمي غير معلوم، وتم نقله بمعرفة الأهالي إلى مستشفى بلقاس العام، فانتقلت النيابة لمعاينة مسرح الواقعة، والذي تبين أنه أرض زراعية مغمورة بالمياه، وقامت بمناظرة النصف السفلي للجثمان.

واستمعت النيابة إلى أقوال والد المجني عليه، الذي قرر أن الجثمان لنجله، وأضاف أن نجله كان قد توجه لتلقي درس في مادة علمية، وبالاتصال على هاتفه المحمول أكثر من مرة لم يتجاوب، وفي المرة الأخيرة جاوبه مجهول وأخبره بقيامه بخطف نجله وطلب مبلغ فدية مائة ألف جنيه.

وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، الذي تبين أنه طالب جامعي كان يعطي المجني عليه درسا خاصا، وجرى ضبطه وعرضه على النيابة العامة، وباستجوابه أقر تفصيلًا بارتكاب الواقعة بغية طلب فدية من أهلية الطفل لمروره بضائقة مالية.

مقتل طالب الدقهلية جنح الستاموني النيابة العامة مركز شرطة الستاموني

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