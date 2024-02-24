السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل قضية "تجمهر محكمة منوف" لمارس

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، اليوم السبت، تأجيل قضية تجمهر محكمة منوف المتهم فيها خمسة متهمين لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مارس ٢٠٢٤؛ لتحضير المساعدات الفنية اللازمة لعرض ذاكرة التخزين (الفلاشة) بما تحتويه من مقاطع مصورة ونبهت على المتهمين الحاضرين وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين وفقا لأمر الإحالة كونهم ألفوا وآخرون مجهولون تجمهرا مكونا من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخآص والممتلكات العامة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

ووقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر، مع علمهم به، أنهم “استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم والتأثير في إرادتهم حال كونهم أكثر من شخصين وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات”.

تأجيل قضية تجمهر تجمهر محكمة محكمة منوف

مواد متعلقة

رسالة قاضٍ مصرى لرئيس العدل الدولية: كيف تُنكر نائبة الرئيس اختصاص المحكمة فى إبادة غزة

غدا.. نظر محاكمة 5 متهمين بقضية تجمهر محكمة منوف

المؤرخ القضائى محمد خفاجى: ضم إسرائيل الفعلى للأراضى الفلسطينية المحتلة باطل

رئيس محكمة الجنايات ناعيًا هانى الناظر: رحل طبيب الإنسانية المعطاء بلا حدود

النيابة العامة تصدر أول بيان حول جريمة قتل "طالب الدقهلية"

إحالة المتهمين بقتل "يمنى الجنسية" للجنايات

الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بإبعاد فرنسى خارج البلاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية الشهيد محمد عبدالعظيم لرتبة نقيب

الأكثر قراءة

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

اجتماع باريس ضغط على حماس وإسرائيل.. ملامح صفقة باريس لإنهاء حرب غزة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

قصة طلاق وراء انسحاب عبدالمنعم مدبولي من"مدرسة الشاغبين"

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الأهلى لخطف صفقة الزمالك المرتقبة الصيف المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس