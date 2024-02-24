تأجيل قضية "تجمهر محكمة منوف" لمارس

قررت محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، اليوم السبت، تأجيل قضية تجمهر محكمة منوف المتهم فيها خمسة متهمين لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مارس ٢٠٢٤؛ لتحضير المساعدات الفنية اللازمة لعرض ذاكرة التخزين (الفلاشة) بما تحتويه من مقاطع مصورة ونبهت على المتهمين الحاضرين وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين وفقا لأمر الإحالة كونهم ألفوا وآخرون مجهولون تجمهرا مكونا من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخآص والممتلكات العامة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

ووقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر، مع علمهم به، أنهم “استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم والتأثير في إرادتهم حال كونهم أكثر من شخصين وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات”.