عاجل.. الرئيس السيسى لـ"أسرة فتاة الشروق": لو محتاجة تسافر برة تتعالج هنسفرها

وجهت دينا إسماعيل، والدة "حبيبة" فتاة الشروق، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: "أشكر الرئيس السيسي لتواصله الشخصي معنا وإعلانه تقديم كل المساعدات لبنتي".

أسرة "فتاة الشروق" تشكر الرئيس السيسي

وأضافت دينا إسماعيل، خلال مداخلة تليفزيونية في برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني: "أطلب من الله عز وجل أن تعود حبيبة لصحتها من جديد"، مضيفة: "بشكر سيادة الرئيس السيسي؛ لأنه اتصل بنفسه وقدم لنا كافة المساعدات".

فتاة الشروق دينا إسماعيل

وتابعت: "الرئيس السيسي قال أي حاجة نحتاجها حتى لو تسافر برة تتعالج، طبعًا ألف شكر له وكتر ألف خيره لاتصاله واهتمامه بالموضوع".

واختتمت: "أهم حاجة عندي إن بنتي تقوم بالسلامة إن شاء الله بحق الأيام المفترجة".