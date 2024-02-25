تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط شخصين بحوزتهما قطع أثرية في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة حيازة (موظف بالمعاش) عدد من القطع الأثرية وتردده على محافظة الجيزة بقصد الترويج لبيعها والإتجار والتربح من بيعها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (عاطل) حال تواجدهما بنطاق محافظة الجيزة.. وعُثر بحوزتهما على (عدد ١٨٨٥ عملة ) يشتبه فى كونها أثرية.. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن (عدد ١٤٠٠ قطعة) من القطع المضبوطة أثرية وترجع للعصر اليونانى الرومانى، وباقى القطع يشتبه فى أثريتها.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة القطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.