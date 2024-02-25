الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

تزوير
تزوير

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 أشخاص «أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول»، وعُثر بحوزة أحدهم على عدد من الكارنيهات «مزورة» باسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات وعدد من الأكلاشيهات وجهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة، وبالفحص تبين قيام أحد المتهمين بالاتفاق مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامي.

وبمناقشة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي المُشار إليه والتحصل على المضبوطات من مطبعة للدعاية والإعلان تم ضبط «مالك المطبعة».

عثر بحوزته على 2 سخان و2 كرتونة خام طباعة وجهاز طباعة وجهاز كمبيوتر وشاشة بداخلها وحدة تخزين وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير الأوراق والمستندات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

معلومات وتحريات تشكيل عصابي تزوير المحررات الرسمية نشاط إجرامى مزورة

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