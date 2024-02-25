ضبط 5 متهمين بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، اليوم الأحد، من ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار في مركز تلا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل مخزن بدائرة مركز شرطة تلا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المخزن، و4 أشخاص حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل المخزن، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فـى الحفر.

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.