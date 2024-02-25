الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 4 قضايا تهريب بضائع وأقراص مخدرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 4 قضايا تهريب بضائع ونقد وأقراص مخدرة.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1974 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط 37 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (253) أحكاما قضائية متنوعة.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 5 قضايا تزوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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