ضبط 248 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 87916 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

شنَّ قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملة أمنية استهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 248 قطعة سلاح ناري، وتم تنفيذ 87916 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 328 قضية مخدرات مع 377 متهمًا، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 32 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 17 متهمًا.

كما تم ضبط 381 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 24524 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 56 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 6 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.