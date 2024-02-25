14407 قضايا سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

شنَّت الإدارة عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1762 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 14407 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.