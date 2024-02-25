ضبط 6 متهمين في حملات مكافحة السرقة بالبحيرة والجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط 5 عاطلين متورطين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة ماكينات الري بمحافظة البحيرة.

وتبيَّن ضبط 5 عاطلين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة ماكينات الري من الأراضي الزراعية باستخدام 2 مركبة تروسيكل مُتخذين من دائرة مركزي شرطة إدكو ورشيد مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبحوزتهم فردين محلي، وطلقتين، مركبة تروسيكل.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 6 وقائع، وأرشدوا عن المسروقات 5 ماكينات وموتور ري، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.