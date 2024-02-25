الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ملابسات مقتل مواطن وإصابة 4 فى إطلاق أعيرة نارية بالجيزة

أعيرة نارية
أعيرة نارية

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية على 5 أشخاص ووفاة أحدهم بالجيزة، وضبطت مرتكبي الواقعة، حيث تبلغ لمركز شرطة أوسيم من أحد المستشفيات استقبال جثة عاطل، و4 مصابين.

وبسؤالهم أقرَّوا بأنه أثناء استقلالهم والمتوفي مركبة "توك توك" فوجئوا بقيام 3 أشخاص مُستقلين دراجة نارية دون لوحات معدنية يحملون فردًا محليًا وأسلحة بيضاء، باستيقافهم وإطلاق أعيرة نارية تجاههم، مما أدى إلى إصابتهم ووفاة الأول.

وتم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية - وبحوزتهم سلاح أبيض "سنجة"، ودراجة نارية مُستخدمة في الواقعة.

وأقرَّ أحدهم بوجود خلافات سابقة بينه وبين المتوفي، استعان على إثرها بالآخرين لارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة "فرد محلي"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية 5 أشخاص اطلاق اعيرة نارية الداخلية مركز شرطة أوسيم بمديرية التحريات وجمع المعلومات

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