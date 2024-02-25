ملابسات مقتل مواطن وإصابة 4 فى إطلاق أعيرة نارية بالجيزة

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية على 5 أشخاص ووفاة أحدهم بالجيزة، وضبطت مرتكبي الواقعة، حيث تبلغ لمركز شرطة أوسيم من أحد المستشفيات استقبال جثة عاطل، و4 مصابين.

وبسؤالهم أقرَّوا بأنه أثناء استقلالهم والمتوفي مركبة "توك توك" فوجئوا بقيام 3 أشخاص مُستقلين دراجة نارية دون لوحات معدنية يحملون فردًا محليًا وأسلحة بيضاء، باستيقافهم وإطلاق أعيرة نارية تجاههم، مما أدى إلى إصابتهم ووفاة الأول.

وتم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية - وبحوزتهم سلاح أبيض "سنجة"، ودراجة نارية مُستخدمة في الواقعة.

وأقرَّ أحدهم بوجود خلافات سابقة بينه وبين المتوفي، استعان على إثرها بالآخرين لارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة "فرد محلي"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.