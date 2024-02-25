الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بسرقة بطاريات السيارات أسفل الكبارى بالقاهرة

متهم
متهم

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة بطاريات السيارات أسفل أحد الكبارى بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بطاريات السيارات أسفل أحد الكبارى بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد وضبط المذكور (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، وأقر بأنه وراء إرتكاب العديد من وقائع سرقة البطاريات وتصريف متحصلات السرقة لدى عميله (ميكانيكى "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته عدد (3 بطاريات سيارات).

بمواجهته أقر بشرائه المسروقات رغم علمه كونها من وقائع سرقة، وأضاف بارتكابه (3) وقائع سرقة أخرى مماثلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية فيس بوك سرقة بطاريات السيارات القاهرة ضبط مرتكبى الواقعة

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