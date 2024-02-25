غسل 67 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة فى أسيوط والإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط 4 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 67 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى أسيوط والإسكندرية)؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص والمواد المخدرة، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحقيقات غسل الأموال عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية– شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (67 مليون جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.