إلغاء الامتحانات.. خبير تربوي يكشف السر وراء رسوب نحو 70% من طلاب صيدلة سوهاج

علق الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي على الواقعة التي أثارت جدلا على السوشيال ميديا وهي رسوب أكثر من 70% من طلاب الفرقة الأولى في صيدلة سوهاج.

قال تامر شوقي: "لم يتم الحصول على مثل هذه النتائج الغريبة إلا مع تحول امتحانات الثانوية العامة إلى نظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية، وعلى الرغم من أن نتائج كليات الطب فيما مضى وقبل التطوير كانت من أعلى النتائج في كليات مصر؛ ولا توجد أي نظرية نفسية تؤكد على أن الطالب المتفوق في الثانوية العامة يمكن أن يرسب في أول سنة جامعة بعد مرور حوالي 6 شهور فقط من نجاحه في الثانوية العامة (قد يكون ذلك مقبولا في حالة رسوب حالات فردية).

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وأضاف في تصريح خاص: إما أن يكون الرسوب لـ75% من الطلاب فهذا يعني أن تفوق هؤلاء الطلاب في الثانوية العامة لا يرجع إلى تفوقهم العقبي والتحصيلي بل إلى عوامل أخرى مثل سهولة غش الأسئلة الموضوعية في الثانوية العامة حتى ولو ثبتت حصول طلاب لجنة ما على مجاميع مرتفعة جدا يشكل لا يتسق مع المنطق فمن الصعب إثبات ذلك بالدليل لأن الإجابات عبارة عن تظليل دوائر وليس كتابة، حتى مع افتراض أن الطالب جاوب وحده بدون غش فقد تكون إجابته خاضعة للتخمين (وعلى الرغم من وجود طرق إحصائية تكشف عن تخمين كل طالب إلا أنه لا يتم تطبيقها).

واختتم تامر شوقي تصريحه قائلا لـ"الدستور": “وبالتالي الحل هو إلغاء الامتحانات من لجان هؤلاء الطلاب العام الحالي، وانتداب ملاحظين ومراقبين من خارج المحافظة بلجانها، وزيادة نسبة الأسئلة المقالية في الامتحانات وتقليل الموضوعية، وأخيرا ضرورة عقد اختبارات قبول للطلاب بالكليات وعدم الاعتماد فقط على محك المجموع”.