السبت 24 فبراير 2024
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رياضة

جوميز: نعلم أن المنافس فريق قوى جدًا بدنيًا.. ويمتاز بالكرات الطولية

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة أبو سليم الليبي، المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "نعلم أن المنافس فريق قوي جدًا بدنيًا، ويمتاز بالكرات الطولية، ورميات التماس الطويلة، وعلينا احترام المنافس، كما نسعى لتقديم مباراة جيدة".

وتابع جوميز: "كل الأجواء في الجزائر مؤهلة لتقديم كرة قدم جيدة، من استقبال رائع وملاعب التدريب وملعب المباراة أيضا".

وأضاف: "أعمل مع المجموعة المتاحة من اللاعبين ولا أنظر للغيابات، والوضع الحالي بالفريق هو غياب بعض اللاعبين للإصابة، وبالنسبة لأحمد فتوح فنسعى لاستعادة خدماته في المباريات المقبلة، ولن يلحق بلقاء أبو سليم، ويتم تأهيله بأفضل شكل في الفترة الحالية، وعلينا التأقلم مع الوضع الحالي، والمجموعة المتواجدة قادرة على تعويض غياب أي لاعب".

وأوضح جوزيه جوميز أن الزمالك يضم بين صفوفه عدد كبير من اللاعبين، مشيرًا إلى أنه لم يكن متواجدًا في قيادة الفريق وقت اختيار الصفقات الجديدة، وشدد على أن جميع اللاعبين مميزين ولديهم القدرة على تحقيق طموحات الفريق.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غدًا الأحد بتوقيت مصر، على ستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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