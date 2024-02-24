عاجل.. حل مشكلة بث مباراة الزمالك وأبوسليم الليبى

أعلن عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق أمام أبو سليم الليبي، المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال عمرو أبو العز إنه تم إخطار مسئولي الزمالك وأبو سليم الليبي من جانب مراقب المباراة بأنه تم حل المشكلة التقنية التي كانت تعرقل إذاعة المباراة.

وأشار أبو العز إلى أن المباراة ستذاع عبر القناة صاحبة حقوق بث المباريات الإفريقية في موعدها في السادسة مساء الغد.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غد الأحد بتوقيت مصر، على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

قائمة الزمالك لرحلة الجزائر لمواجهة أبوسليم الليبى

وشهدت قائمة الأبيض التي توجهت للجزائر وجود 4 صفقات جديدة، نجح مسئولو الفارس الأبيض في ضمها للفريق من أصل 11 صفقة، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024" وهم.. أحمد حمدي ومهاب ياسر ومحمد عاطف وياسر حمد.

وعاد إلى قائمة الأبيض كل من أحمد فتوح ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما" - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

وخلت القائمة من الثلاثي عبدالله السعيد وزميله سيف فاروق جعفر، لاعبي بيراميدز السابقين، وناصر ماهر، جناح مودرن فيوتشر السابق، وذلك بسبب قيدهما بقائمة بيراميدز وفيوتشر الإفريقية، سواء بدوري الأبطال أو الكونفيدرالية.