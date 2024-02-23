الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مران الزمالك.. الجهاز الفني يعاين ملعب لقاء أبوسليم

ملعب لقاء أبوسليم
ملعب لقاء أبوسليم الليبي

عقد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، اطمأن خلالها الأخير على كافة ترتيبات إقامة بعثة الأبيض في الجزائر.

ونقل جوميز سعادته لعبد الواحد السيد، على حُسن التنظيم منذ الوصول إلى الجزائر مساء الخميس، وأشاد المدير الفني بفندق إقامة وملاعب التدريب.

وحرص جوميز، على معاينة ستاد 19 مايو 1956، والذي يستضيف مباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وتوجه أعضاء الجهاز الفني رفقة عبد الواحد السيد مدير الكرة، إلى ملعب المباراة عقب نهاية المران الذي أقيم على الملعب الفرعي، لمعاينة أرضية ستاد 19 مايو 1956.

بينما خضع الرباعي يوسف إبراهيم أوباما وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة وحمزة المثلوثي، لتدريبات إضافية عقب نهاية المران الجماعي اليوم، وذلك تحت قيادة أندريه ستيفان بيكي المدرب العام بجهاز البرتغالي جوزيه جوميز.

وفضل جوميز أن يخضع الرباعي لتدريب اضافي من أجل رفع الكفاءة البدنيه لهم.

وأجرى المدرب البرتغالي، تقسيمة فنية في وسط الملعب عقب الانتهاء من تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال المران الجماعي.

وحرص المدير الفني خلال التقسيمة على تنفيذ بعض الجمل الفنية التي شرحها للاعبيه في محاضرة نظرية قبل انطلاق المران، وأدى اللاعبون فقرة تدريبية بدنية في بداية المران.

وقاد جواو ميجيل، مدرب الأحمال فقرة بدنية لمدة 20 دقيقة، باستخدام بعض الأدوات المخصصة لذلك، لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، قبل بدء الفقرة الفنية.

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفدرالية الإفريقية 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، الأحد المقبل باستاد “19 مايو 1956” بمدينة عنابة الجزائرية.

مران الزمالك الزمالك أبوسليم الليبي مران الزمالك بالجزائر معاينة ملعب لقاء أبوسليم

مواد متعلقة

جوميز يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك.. وأحمد سليمان يطمئن على البعثة

بعثة الزمالك تغادر القاهرة فى طريقها للجزائر لمواجهة أبوسليم (صور)

4 صفقات جديدة.. قائمة الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى فى الجزائر

تأكد غياب زياد كمال عن الزمالك في مباراة أبو سليم الليبي

الأكثر قراءة

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

هزة عنيفة للسوق السوداء| الدولار يتراجع 10 جنيهات.. والذهب ينخفض 250 جنيهًا

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

قبل رمضان.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة