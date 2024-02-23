مران الزمالك.. الجهاز الفني يعاين ملعب لقاء أبوسليم

عقد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، اطمأن خلالها الأخير على كافة ترتيبات إقامة بعثة الأبيض في الجزائر.

ونقل جوميز سعادته لعبد الواحد السيد، على حُسن التنظيم منذ الوصول إلى الجزائر مساء الخميس، وأشاد المدير الفني بفندق إقامة وملاعب التدريب.

وحرص جوميز، على معاينة ستاد 19 مايو 1956، والذي يستضيف مباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وتوجه أعضاء الجهاز الفني رفقة عبد الواحد السيد مدير الكرة، إلى ملعب المباراة عقب نهاية المران الذي أقيم على الملعب الفرعي، لمعاينة أرضية ستاد 19 مايو 1956.

بينما خضع الرباعي يوسف إبراهيم أوباما وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة وحمزة المثلوثي، لتدريبات إضافية عقب نهاية المران الجماعي اليوم، وذلك تحت قيادة أندريه ستيفان بيكي المدرب العام بجهاز البرتغالي جوزيه جوميز.

وفضل جوميز أن يخضع الرباعي لتدريب اضافي من أجل رفع الكفاءة البدنيه لهم.

وأجرى المدرب البرتغالي، تقسيمة فنية في وسط الملعب عقب الانتهاء من تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال المران الجماعي.

وحرص المدير الفني خلال التقسيمة على تنفيذ بعض الجمل الفنية التي شرحها للاعبيه في محاضرة نظرية قبل انطلاق المران، وأدى اللاعبون فقرة تدريبية بدنية في بداية المران.

وقاد جواو ميجيل، مدرب الأحمال فقرة بدنية لمدة 20 دقيقة، باستخدام بعض الأدوات المخصصة لذلك، لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، قبل بدء الفقرة الفنية.

موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفدرالية الإفريقية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، الأحد المقبل باستاد “19 مايو 1956” بمدينة عنابة الجزائرية.