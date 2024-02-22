الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعثة الزمالك تغادر القاهرة فى طريقها للجزائر لمواجهة أبوسليم (صور)

بعثة الزمالك تغادر
بعثة الزمالك تغادر القاهرة

غادرت بعثة الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة، منذ قليل مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى الجزائر، استعداداً لخوض مباراة أبوسليم الليبي، بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بالكونفيدرالية الإفريقية 

ويحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره أبو سليم الليبي، مساء الأحد المقبل، على ستاد “19 مايو 1956” بمدينة عنابة الجزائرية، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويترأس بعثة الفارس الأبيض أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – ترافيس موتيابا – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد حمدي – محمد عاطف – مهاب ياسر – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا”.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف إبراهيم “أوباما ” – سامسون أكينيولا – ناصر منسي.

 

ويتصدر الزمالك المجموعة الثانية بالكونفيدرالية الإفريقية برصيد10 نقاط، بينما يأتي أبوسليم الليبي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

ويمتلك الزمالك لقبا وحيدا من الكونفيدرالية الإفريقية، حققه عام 2019 على حساب نهضة بركان المغربي، عن طريق ضربات الجزاء (3/5)، عقب انتهاء نتيجة مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

 

بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
بعثة الزمالك تغادر القاهرة
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