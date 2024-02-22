4 صفقات جديدة.. قائمة الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في الجزائر

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، قائمة الفارس الأبيض المتوجه إلى العاصمة الجزائر لمواجهة أبو سليم الليبي، بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بالكونفيدرالية الإفريقية

ويحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره أبوسليم الليبي، مساء الأحد المقبل، على ستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية، بالجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

قائمة الزمالك لرحلة الجزائر لمواجهة أبو سليم الليبي

وشهدت قائمة الأبيض المتوجه للجزائر، وجود 4 صفقات جديدة، نجح مسئولوه الفارس الأبيض في ضمها للفريق من أصل 11 صفقة، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024" وهم.. أحمد حمدي ومهاب ياسر، ومحمد عاطف وياسر حمد.

وعاد إلى قائمة الأبيض كل من أحمد فتوح ومصطفى شلبي، وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

وخلت القائمة من الثلاثي عبدالله السعيد وزميله سيف فاروق جعفر، لاعبي بيراميدز السابقين، وناصر ماهر جناح مودرن فيوتشر السابق، ويأتي ذلك بسبب قيدهم بقائمة بيراميدز وفيوتشر الإفريقية سواء بدوري الأبطال أو الكونفيدرالية.

قائمة الزمالك لرحلة الجزائر لمواجهة أبو سليم الليبي

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بالكونفيدرالية

تنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي، في إطار خامس جولات مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كل حقوق البث الرسمي والحصري، لجميع مرحلة المجموعات حتى المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

موقف الزمالك بمجموعات الكونفيدرالية الإفريقية

ويتربع الزمالك على قمة المجموعة الثانية بكأس الكونفيدرالية برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وحيد، بينما لم يتلق الفارس الأبيض أي هزيمة حتى الآن.

ويلي الزمالك في مجموعته الإفريقية كل من أبو سليم الليبي ثانيا برصيد 9 نقاط، وساجرادا الأنجولي 4 نقاط، وسوار الغيني بلا رصيد من النقاط.