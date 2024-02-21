الزمالك يعلن التشخيص النهائي لإصابة إبراهيما نداي بعد مباراة الإسماعيلي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق بمزق في العضلة الضامة، وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي الأخيرة في مسابقة الدوري.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن إبراهيما نداي بدأ برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

الزمالك يستعد لمواجهة أبوسليم الليبي في الكونفيدرالية الإفريقية

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال الإشراف على قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت خوض تدريب بدنية متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية للمباريات المقبلة.

جوميز يعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي في الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب المدير الفني للفريق من اللاعبين غلق ملف مباريات الدوري والتركيز في التدريبات استعدادًا لمواجهة بطل ليبيا في الكونفدرالية، وشرح جوزيه جوميز بعض الأمور الفنية للاعبين قبل انطلاق المران لتنفيذها في التدريب.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس عقب خوض لقاء الإسماعيلي في الدوري.