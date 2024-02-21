الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يعلن التشخيص النهائي لإصابة إبراهيما نداي بعد مباراة الإسماعيلي

إبراهيما نداي
إبراهيما نداي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق بمزق في العضلة الضامة، وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي الأخيرة في مسابقة الدوري.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن إبراهيما نداي بدأ برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

 الزمالك يستعد لمواجهة أبوسليم الليبي في الكونفيدرالية الإفريقية

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال الإشراف على قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت خوض تدريب بدنية متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية للمباريات المقبلة.

 جوميز يعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي في الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب المدير الفني للفريق من اللاعبين غلق ملف مباريات الدوري والتركيز في التدريبات استعدادًا لمواجهة بطل ليبيا في الكونفدرالية، وشرح جوزيه جوميز بعض الأمور الفنية للاعبين قبل انطلاق المران لتنفيذها في التدريب.
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس عقب خوض لقاء الإسماعيلي في الدوري.

الزمالك محمد أسامة إبراهيما نداي السنغالى ابراهيما نداى مباراة الإسماعيلي

مواد متعلقة

سيراميكا كليوباترا يخطف تعادل قاتل أمام الجونة في دوري نايل

جوميز يحسم موقف محمد صبحي من المشاركة أمام أبو سليم الليبي

موقف مصطفى شلبى من المشاركة مع الزمالك ضد أبو سليم الليبى بالكونفدرالية

نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

"الدستور" يكشف تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلى.. ومفاجآت بالجملة

عبدالله السعيد وناصر ماهر.. جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى

موقف أحمد فتوح من اللحاق بنهائى كأس مصر أمام الأهلى

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

الأكثر قراءة

عاجل| ممثل مصر بمحكمة العدل الدولية توضح رؤية القاهرة في الممارسات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية