الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عبدالله السعيد وناصر ماهر.. جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدًا الإثنين في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها باستاد الإسماعيلية.

وتضم القائمة كلًا من: 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر  - ناصر ماهر - سيد عبدالله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبدالله السعيد -أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبدالرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما". 

وفضل البرتغالي جوزيه جوميز انضمام ترافيس موتيابا، لمنتخب بلاده أوغندا للشباب، للمشاركة في بطولة دورة الألعاب الإفريقية، بعد وصول استدعاء رسمي للأبيض في الساعات الأخيرة.

رفض جوميز جاء لرغبته في تأقلم اللاعب بشكل أكبر مع الفريق، خاصة أنه منضم حديثًا في فترة الانتقالات الشتوية، كما أن دورة الألعاب الإفريقية خارج الأجندة الدولية.

وتقام بطولة دورة الألعاب الإفريقية، بداية من يوم 8 مارس المقبل، وتستمر حتى 23 من الشهر ذاته.

انتظم ناصر منسي وأحمد حمدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض، أمس السبت، التي أقيمت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

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