الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مباراة الزمالك والإسماعيلي .. التشكيل المتوقع وموعدها والقنوات الناقلة

الزمالك والإسماعيلي
الزمالك والإسماعيلي

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي غدا  الإثنين في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري نايل في الكلاسيكو الثاني للكرة المصرية.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين في ظل رغبة الإسماعيلي في مواصلة نتائجه الإيجابية بعد التعادل مع المصري والفوز سيراميكا كليوباترا ووجود جهاز فني جديد للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز يسعى لبداية مشواره مع الفريق بتحقيق انتصار يمنحه ثقة الجماهيرمبكرا.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في السابعة مساء غدا " الإثنين " باستاد الإسماعيلية ويخوضها الزمالك برصيد 11 نقطة وله أربع مباريات مؤجلة مع الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا والأهلي وفاركو كما يملك الإسماعيلي 11 نقطة لكن من 12 مباراة وله مودرن فيوتشر.

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التشكيل المتوقع للزمالك والإسماعيلي 

تنتظرالجماهير مباراة الزمالك والإسماعيلي للتعرف على طريقة اللعب التي يعتمد عليها المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز وكذلك تعامله مع أزمة مركز الظهير الأيسر في غياب أحمد أبوالفتوح ومحمد عبد الشافي بسبب الإصابة ورحيل حاتم سكر وعبدالله جمعة والتشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي كالتالي : 

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاسماعيلى

حراسة المرمى..محمد عواد

خط الدفاع..حمزة المثلوثي – محمود علاء – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط..عبد الله السعيد – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة 

خط الهجوم..أحمد سيد زيزو – مصفى شلبي – سيف الجزيري.

تشكيل الاسماعيلى المتوقع امام الزمالك

في المقابل من المنتظر أن يعتمد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي على نفس التشكيل الذي خاض المباراة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا ويتكون من..

حراسة المرمى..أحمد عادل عبد المنعم 

خط الدفاع..عصام صبحي – محمد نصر- محمد دسوقي – حاتم سكر

خط الوسط..محمد بيومي – محمد حسن – عمر الساعي

خط الهجوم..عبد الرحمن مجدي - إيريك تراوري – نادر فرج.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

تقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورتس بنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي على الهواء مباشرة في السابعة مساء غدا الإثنين على قناة أون تايم سبورت " 1 " في وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة وخلال فترة الراحة بين الشوطين في وجود نخبة من نجوم التحليل الفني والرقمي في مصر.

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