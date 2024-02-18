الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري نايل.. إنبي يدافع عن الصدارة أمام سموحة في بتروسبورت

انبي فاز في مباراة
انبي فاز في مباراة الأخيرة على المقاولون

يستضيف إنبي فريق سموحة في الرابعة مساء اليوم بملعب بتروسبورت في افتتاح مواجهات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري نايل.

إنبي يدافع عن صدارة الدوري

فريق إنبي بقيادة سيد ياسين يتصدر جدول دوري نايل برصيد 22 نقطة من سبعة انتصارات وتعادل واحد وأربع هزائم وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وحقق الفوز في أخر أربع مباريات على الإسماعيلي والجونة وبلدية المحلة ويسعى لمواصلة انتصاراته والمحافظة على قمة الدوري.

سيد ياسين المدير الفني لفريق انبي الذي نجح في مباراته الأولى في قيادة فريقه للفوز على المقاولون حرص خلال التدريبات على علاج الأخطاء التي حدثت في مواجهة ذئاب الجبل وطالب لاعبيه ببذل أقصى جهد لحصد النقاط الثلاث والبقاء في صدارة الدوري.

في المقابل يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز السادس برصيد 17 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز وحقق سموحة أربعة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر مباراتين وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا ولم يخسر في أخر خمس مباريات بدوري نايل وجمع منها تسع نقاط بالفوز على فاركو وطلائع الجيش وتعادل مع الأهلي والداخلية والبنك الأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 20.

قائمة سموحة لمباراة انبي 

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق الذي أيقيم في القاهرة استعدادا للمباراة وهم: الهانى سليمان وحسين تيمور ومحمد أشرف وبركات حجاج ومحمد المغربى ومحمد مصطفى ميدو ومحمود وحيد وعبد الرحمن عامر وطارق علاء ودوكو دودو ومحمد متولي كناريا وعمرو قلاوه وحسام حسن ومصطفى البدرى وأحمد خالد وإسلام جابر وفادى فريد وعبد اللطيف بن قسو ولحسن دحدوح ومحمد عصام وجاستيس أرثر وحسام جريشه والحبيب أحمد حسن ومحمد سعيد مكرونة وأبوبكر ليادى.

يدير المباراة محمود ناصف ويساعده أحمد عبدالغني وأحمد رشدي ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومحمود الدسوقي حكم فيديو وأحمد حمدي مساعد فيديو.

بطولة دوري نايل انبى سموحة سيد ياسين أحمد سامي

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