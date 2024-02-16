الجمعة 16 فبراير 2024
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رياضة

زيكو وبلحاج يتصدران ترتيب هدافى دورى نايل قبل الجولة الـ 13

مصطفى زيكو
مصطفى زيكو

توقف اللاعبون الذين يتصدرون قائمة هدافي دوري نايل عن تسجيل الأهداف في المباريات التي أقيمت في الأسبوع الثاني عشر للمسابقة ليبقى الوضع على ما هو عليه في سباق الهدافين بتواجد مصطفى زيكو لاعب زد إف سي والمغربي أحمد بلحاج العائد لسيراميكا كليوباترا في الصدارة ولكل منهما سبعة أهداف يليهما حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة والأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري ولكل منهما ستة أهداف.

ترتيب هدافي دوري نايل بعد الأسبوع الثاني عشر

1. مصطفى زيكو" إف سي زد " برصيد سبعة أهداف منها من هدفين من ركلتى جزاء.

2. المغربي أحمد بلحاج" الجونة " برصيد سبعة أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

3. حسام أشرف " بلدية المحلة "برصيد ستة أهداف منها هدف من ركلة جزاء .

4. الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد ستة أهداف منها هدفين من ركلتى جزاء.

5. الجزائري أحمد قندوسي "سيراميكا كليوباترا" وفادي فريد "سموحة" ولكل منهما خمسة أهداف.

6. الجنوب إفريقي بيرسي تاو"الأهلي" وميدو جابر"المصري" والتوجولي ياو أنور "الإسماعيلي والبنك الأهلي" والكونغولي فيستون ماييلي "بيراميدز" وأحمد أمين أوفا "إنبي" ومحمد سالم "المقاولون" وأسامة فيصل "البنك الأهلي" ولكل منهم 4 أهداف.

7. أحمد مصطفى زيزو "الزمالك" برصيد أربعة أهداف منها هدفين من ركلتى جزاء.

8. عبد الرحمن مجدي "الإسماعيلي" والغاني بنجامين بواتينج "الاتحاد السكندري" والجزائري غيلاس جناوي " المصري " ولكل منهم ثلاثة أهداف.

9. كريم بامبو ومحمود قاعود " البنك الأهلي " وحسام إيفونا " الجونة " والنيجيري جودوين شيكا "طلائع الجيش" وجوزيف أوشايا "المقاولون" وحسام إيفونا "الجونة"، ولكل منهم ثلاثة أهداف.

10. يوسف أوباما وشيكابالا والتونسي سيف الجزيري والسنغالي إبراهيم نداي "الزمالك" وعماد حمدي "الإسماعيلي" وإسلام أبوسليمة وعبد الغني محمد "الاتحاد السكندري" والتونسي فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامي "المصري" وعبد الله السعيد والجنوب أفريقي فخري لاكاي "بيراميدز" وحسام حسن وعمرو قلاوة "سموحة" وعمر كمال عبد الواحد ومروان محسن "مودرن  فيوتشر" وزياد كمال وأحمد نادر حواش وأحمد خليل كالوشا "إنبي" ولكل منهم هدفين.

هدافو دوري نايل أحمد بلحاج مصطفى زيكو حسام أشرف كريستوفاو مابولولو

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