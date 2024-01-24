الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تكريم شيكابالا على هامش مباراة الزمالك وأم صلال القطري

شيكابالا
شيكابالا

شهدت مباراة الزمالك وأم صلال القطري تكريم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفرسق قبل بداية اللقاء.

ويلعب الزمالك مع أم صلال القطري في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة الوحدة الودية.

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تكريم شيكابالا قبل بداية اللقاء.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة أم صلال القطري.

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء - حاتم سكر.

خط الوسط : محمد حسام "بيسو" - محمد السيد - عمر جابر .

خط الهجوم :  إبراهيما نداي - عمار ياسر - سيد عبد الله " نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وأحمد زكي ومحمد عبد الشافي و نبيل عماد دونجا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرض محمد أشرف "روقا" لاعب الوسط  لارتفاع درجة حرارة وإعياء شديد صباح اليوم الأربعاء، وفضل الجهاز الطبي بالاتفاق مع عبد الواحد السيد مدير الكرة اصطحاب اللاعب لإحدى المستشفيات القريبة من فندق الإقامة  لإجراء الفحوصات الطبية وتم الاطمئنان على حالته.

وسيغيب اللاعب عن مباراة أم صلال القطري المقرر لها في الخامسة وعشر دقائق مساء اليوم بتوقيت الإمارات، الثالثة وعشر دقائق بتوقيت مصر على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث بدورة نادي الوحدة الودية. 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وأحمد زكي ومحمد عبد الشافي و نبيل عماد دونجا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

 


 

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