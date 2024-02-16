بالصفقات الجديدة مواعيد مباريات الزمالك المقبلة محليا وقاريا

أصبح البحث عن مواعيد مباريات نادي الزمالك المقبلة محليا وقاريا، هو الشغل الشاغل لجميع عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي القلعة البيضاء وتحديدا الجماهير، على كافة محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بعد التعاقدات القوية جدا التي نجح مسئولوه القلعة البيضاء في جلبها للنادي، عقب انتهاء أزمة إيقاف القيد رسميا، والتي حرمت الفريق من تدعيم صفوفه على مدار موسمين ونصف الموسم.

ويأتي عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز السابق وزميله سيف فاروق جعفر العائد مجددا لبيته "الفارس الأبيض"، وثنائي الأهلي السابقين ناصر ماهر وأحمد حمدي، على رأس هذه التعاقدات المميزة، التي تتوقع الجماهير أن تقود الفريق مرة أخرى لمناطحة غريمهم التقليدي الأهلي، في المنافسة على البطولات والألقاب المحلية والقارية.

وينتظر نادي الزمالك 3 مباريات مختلفة، خلال شهر فبراير الجاري، الذي اقترب على الانتهاء، حيث باءت يفصلنا عن نهايته أقل من أسبوعين فقط.

وفما يلي مواعيد مباريات الزمالك خلال فبراير الجاري

الإثنين 19 فبراير 2024

الإسماعيلي & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد الإسماعيلية)، قمة ولاد العم.

الجولة الثالثة عشر بدوري نايل.

ويحتل الفارس الأبيض، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 11 نقطة من 8 مباريات فقط، حيث لا يزال يمتلك 5 مباريات مؤجلة، أمام كلا من الاتحاد السكندري والأهلي وفاركو وسيراميكا كليوباترا والجونة.

الأحد 25 فبراير 2024

أبو سليم الليبي & الزمالك.. السادسة مساء.

الجولة الخامسة بدور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

واقتراب الزمالك، من خطف بطاقة العبور رسميا لدور الثمانية من البطولة القارية، حيث يتربع على قمة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.

وتضم مجموعة الفارس الأبيض، بالأميرة السمراء أبوسليم الليبي الثاني برصيد 9 نقاط، يلي ساجرادا الأنجولي ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا سوار الغيني بلا رصيد من النقاط، حيث ودع البطولة رسميا.

الأربعاء 28 فبراير 2024

الزمالك & الداخلية.. الخامسة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة الرابعة عشر بدوري نايل.