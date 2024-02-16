الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بالصفقات الجديدة مواعيد مباريات الزمالك المقبلة محليا وقاريا

الزمالك
الزمالك

أصبح البحث عن مواعيد مباريات نادي الزمالك المقبلة محليا وقاريا، هو الشغل الشاغل لجميع عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي القلعة البيضاء وتحديدا الجماهير، على كافة محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بعد التعاقدات القوية جدا التي نجح مسئولوه القلعة البيضاء في جلبها للنادي، عقب انتهاء أزمة إيقاف القيد رسميا، والتي حرمت الفريق من تدعيم صفوفه على مدار موسمين ونصف الموسم.

ويأتي عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز السابق وزميله سيف فاروق جعفر العائد مجددا لبيته "الفارس الأبيض"، وثنائي الأهلي السابقين ناصر ماهر وأحمد حمدي، على رأس هذه التعاقدات المميزة، التي تتوقع الجماهير أن تقود الفريق مرة أخرى لمناطحة غريمهم التقليدي الأهلي، في المنافسة على البطولات والألقاب المحلية والقارية.

وينتظر نادي الزمالك 3 مباريات مختلفة، خلال شهر فبراير الجاري، الذي اقترب على الانتهاء، حيث باءت يفصلنا عن نهايته أقل من أسبوعين فقط.

وفما يلي مواعيد مباريات الزمالك خلال فبراير الجاري

الإثنين 19 فبراير 2024

الإسماعيلي & الزمالك.. السابعة مساء (ستاد الإسماعيلية)، قمة ولاد العم.

الجولة الثالثة عشر بدوري نايل.

ويحتل الفارس الأبيض، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 11 نقطة من 8 مباريات فقط، حيث لا يزال يمتلك 5 مباريات مؤجلة، أمام كلا من الاتحاد السكندري والأهلي وفاركو وسيراميكا كليوباترا والجونة.

الأحد 25 فبراير 2024

أبو سليم الليبي & الزمالك.. السادسة مساء.

الجولة الخامسة بدور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

واقتراب الزمالك، من خطف بطاقة العبور رسميا لدور الثمانية من البطولة القارية، حيث يتربع على قمة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.

وتضم مجموعة الفارس الأبيض، بالأميرة السمراء أبوسليم الليبي الثاني برصيد 9 نقاط، يلي ساجرادا الأنجولي ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا سوار الغيني بلا رصيد من النقاط، حيث ودع البطولة رسميا.

الأربعاء 28 فبراير 2024

الزمالك & الداخلية.. الخامسة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة الرابعة عشر بدوري نايل.

اقرأ أيضاً

موعد قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك (2022/2023)

الزمالك مواعيد مباريات نادي الزمالك مواعيد مباريات نادي الزمالك المقبلة مواعيد مباريات الزمالك مواعيد مباريات الزمالك المقبلة

مواد متعلقة

مران الزمالك| جوميز يعقد جلسة مع منسى.. وتأهيل كمال وحمدى

طبيب الزمالك يكشف موعد بدء "الونش" المرحلة الأولى من التأهيل

الزمالك يزف "بشرى سارة" لجماهيره بشأن إصابة الونش

مران الزمالك.. البرد يبعد جابر ومحاولات مكثفة لتجهيز المصابين

الأكثر قراءة

عاجل| سوزي الأردنية في قبضة الأمن.. مصادر تكشف كواليس مأمورية الآداب لضبطها

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

اقتحام معبر رفح.. 4 حقائق عن «الفيديو المزعوم»

مصادر: لا صحة لاقتحام معبر رفح.. والشرطة الفلسطينية تؤمن دخول المساعدات

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تعرف على عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح