مران الزمالك| جوميز يعقد جلسة مع منسى.. وتأهيل كمال وحمدى

أدى زياد كمال لاعب وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية خلال مران اليوم الجمعة.

ومن جانب آخر، قسم الجهاز الفني بقيادة جوميز، اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب على مرمى واحد، شهدت تطبيق بعض الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها.

وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلالها لتلافي تكرارها.

جوميز يعقد جلسة مع ناصر منسي

وفي سياق آخر، عقد جوميز المدير الفني للزمالك، جلسة مع ناصر منسي مهاجم الأبيض على هامش المران.

واطمأن المدير الفني على اللاعب في ظل الإصابة التي يعاني منها المهاجم في القدم، وواصل اللاعب البرنامج التأهيلي الذي يخضع له على هامش المران.

بينما بدأ أحمد حمدي جناح الزمالك، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الجمعة.

وخضع أحمد حمدي لمجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، في ظل تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال ودية الأبيض أمام فريق الشباب مواليد 2005.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق الأبيض، قيادة الفقرة البدنية والتي تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة تدريبات بالكرة، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بشكل جيد للمباريات المقبلة.

موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك بدوري نايل

ويحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الإسماعيلي، مساء الاثنين المقبل، على ستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024).