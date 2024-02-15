الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"مكرونة ريجينا" الراعى الرسمى لنادى الزمالك لمدة 3 أعوام

جريدة الدستور

كريم أبوغالي: نستهدف دعم الأندية الجماهيرية لتعزيز المنافسة بما يصب في صالح الكرة المصرية

في إطار استراتيجية الشركة لدعم الرياضة المصرية، وقعت مجموعة ريجينا الغذائية-إحدى كبرى شركات الصناعات الغذائية في مصر- عقدًا مع شركة المتحدة للرياضة-صاحبة حقوق تسويق نادي الزمالك- لرعاية الفرق الرياضية لنادي الزمالك لمدة 3 أعوام.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية التسويقية لمجموعة ريجينا الغذائية، برعاية كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة لتحقيق المزيد من التواصل مع الجمهور المصري، وفي ضوء جهود "ريجينا" لدعم تطوير الأندية الجماهيرية بما ينعكس على إمداد المنتخب الوطني بأفضل العناصر لتحقيق حلم الصعود لكأس العالم، وتقديم أداء قوي في البطولات القارية خلال الفترة المقبلة.

وقع عقد رعاية نادي الزمالك، كل من كريم أبوغالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريجينا الغذائية، ومحمد يحيي لطفي، ممثل عن شركة المتحدة للرياضة، ومن المقرر عقد مؤتمر خلال أيام للإعلان عن كافة تفاصيل العقد، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وعدد من نجوم الصف الأول لفريق نادي الزمالك.

في هذا الصدد قال كريم أبوغالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريجينا الغذائية "يسعدنا رعاية نادي الزمالك العريق؛ للمساهمة في استمرار تطوير الرياضة المصرية، وتعزيز التواصل مع عملائنا بمختلف المحافظات، ونتمنى التوفيق لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لتحقيق انتصارات في البطولات القارية والدولية لتعزيز ريادة الكرة المصرية للقارة الإفريقية".

أكد كريم أبوغالي، أهمية رعاية الشركات الوطنية صاحبة العلامات التجارية الشهيرة للأندية الجماهيرية ذات الثقل التاريخي بما يساهم في خلق منافسة قوية وتحقيق تكافؤ الفرص في البطولات المحلية، بما ينعكس على إمداد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر ويصب في صالح الرياضة المصرية.

وتولي مجموعة ريجينا الغذائية، أهمية لرعاية كبرى الفعاليات والأحداث الرياضية المصرية، وسبق لها أن وقعت عقود رعاية المنتخب المصري لكرة اليد- من مسوق الاتحاد الدولي- حتى عام 2031، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، هذا بجانب دورها المجتمعي في تقديم مساهمات مالية لعدد كبير من منظمات والجمعيات الخيرية الكبرى، كما تعتزم الاستمرار في أنشطة المسئولية المجتمعية خلال العام الحالي لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، تحت مظلة مبادرة "ولادك في ضهرك يا مصر".

 

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