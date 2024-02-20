بيان رسمى من الإسماعيلى بعد هتافات جماهيره ضد الزمالك

ثمّن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبوالحسن، زيارة مجلس إدارة الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب لنادي الإسماعيلي على هامش مباراة الفريقين في مسابقة الدوري.

وأكد مجلس إدارة الإسماعيلي أن تلك الزيارة تعمق الروابط التاريخية القوية بين إدارة وجمهور الناديين.

وأعلن مجلس الإدارة عن رفضه التام لخروج جماهير الكرة المصرية عن النص أيًا كان انتماءها، وبالأخص جماهير الأندية الشعبية الجماهيرية التى تعتبر حجر الزاوية للكرة المصرية.

وتقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بالشكر والتقدير لرابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب والجهات والأجهزة المعنية، للقرار التاريخي بزيادة أعداد الجماهير، مشددًا على ضرورة استغلال ذلك الجهد وهذا القرار فى صالح الكرة المصرية والعمل على نبذ التعصب الأعمى من ملاعبنا لما فيه الخير للجميع ولوطننا الحبيب مصر.