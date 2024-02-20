الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والإسماعيلي أمس

الزمالك والإسماعيلي
الزمالك والإسماعيلي

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والإسماعيلي أصبح محط أنظار وبحث الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر، وذلك لمعرفة موقع الفرق في ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والإسماعيلي في اللقاء الذي جمعهما أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر وتنتهى هذه الجولة مساء اليوم.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والإسماعيلي

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرله عليهالفارقالنقاط
1إنبي137241611523
2نادي زد1256117 12521
3بيراميدز1063113 9421
4الاتحاد115421613319
5الجيش125341311218
6سموحة124621111018
7المصري1052313 16-317
8الأهلي6420124814
9سيراميكا كيلوبترا104241611514
10الجونة1035214 12214
11فيوتشر1042411 10114
12بلدية المحلة113441318-513
13الزمالك933314 10412
14الاسماعيلي123361215-312
15البنك الأهلي133281719-211
16المقاولون العرب121561421-78
17الداخلية11146415-117
18فاركو10127917-85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على غرار الزمالك.. الإسماعيلى يدعو مجلس الأهلى لزيارة قلعة الدراويش

صفقات الزمالك 2024.. أبرز الأسماء التي تعاقد معاها النادي برئاسة لبيب

مباريات اليوم في الدوري المصري 

 

سيراميكا كليوباترا&الجونة

ويواجة فريق سيراميكا كليوباترا نظيره فريق الجونة اليوم في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة ضمن ختام منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

الداخلية & فاركو

كما يستعد فريقي الداخلية وفاركو لخوض مباراتهم اليوم في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضا:

 جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 بعد مباريات السبت الممتاز 

 

المصري & بلدية المحلة

وفي الوقت ذاته يواجة فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق بلدية المحلة ضمن الجولة الحالية من الدوري الممتاز حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والإسماعيلي ترتيب الدورى المصرى الزمالك والإسماعيلي الدورى المصرى تعادل الزمالك والإسماعيلي

مواد متعلقة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 بعد مباريات السبت الممتاز .. ليفربول في الصدارة

بايرن ميونخ يواصل السقوط بالهزيمة أمام بوخوم في الدوري الألماني

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟

يواجه مقاومة شديدة.. جيش الاحتلال يأمر بعمليات إجلاء جديدة فى شمال غزة

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب