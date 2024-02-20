ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والإسماعيلي أمس

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والإسماعيلي أصبح محط أنظار وبحث الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر، وذلك لمعرفة موقع الفرق في ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والإسماعيلي في اللقاء الذي جمعهما أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر وتنتهى هذه الجولة مساء اليوم.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والإسماعيلي

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إنبي 13 7 2 4 16 11 5 23 2 نادي زد 12 5 6 1 17 12 5 21 3 بيراميدز 10 6 3 1 13 9 4 21 4 الاتحاد 11 5 4 2 16 13 3 19 5 الجيش 12 5 3 4 13 11 2 18 6 سموحة 12 4 6 2 11 11 0 18 7 المصري 10 5 2 3 13 16 -3 17 8 الأهلي 6 4 2 0 12 4 8 14 9 سيراميكا كيلوبترا 10 4 2 4 16 11 5 14 10 الجونة 10 3 5 2 14 12 2 14 11 فيوتشر 10 4 2 4 11 10 1 14 12 بلدية المحلة 11 3 4 4 13 18 -5 13 13 الزمالك 9 3 3 3 14 10 4 12 14 الاسماعيلي 12 3 3 6 12 15 -3 12 15 البنك الأهلي 13 3 2 8 17 19 -2 11 16 المقاولون العرب 12 1 5 6 14 21 -7 8 17 الداخلية 11 1 4 6 4 15 -11 7 18 فاركو 10 1 2 7 9 17 -8 5

مباريات اليوم في الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا&الجونة

ويواجة فريق سيراميكا كليوباترا نظيره فريق الجونة اليوم في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة ضمن ختام منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

الداخلية & فاركو

كما يستعد فريقي الداخلية وفاركو لخوض مباراتهم اليوم في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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المصري & بلدية المحلة

وفي الوقت ذاته يواجة فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق بلدية المحلة ضمن الجولة الحالية من الدوري الممتاز حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.