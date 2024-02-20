على غرار الزمالك.. الإسماعيلى يدعو مجلس الأهلى لزيارة قلعة الدراويش

وجه فرج عمران، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، الدعوة لمجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لزيارة قلعة الدراويش خلال الفترة القليلة المقبلة، على غرار زيارة مسئولي الأهلي للزمالك أمس الإثنين.

وأعلن نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عبر برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي، دعوة مجلس إدارة الأهلي لزيارة قلعة الدراويش، في محاولة لتنقية الأجواء بين جماهير الناديين.

وقال: "ندعو مجلس إدارة نادي الأهلي لزيارة نادي الإسماعيلي، ونمد يد العون لمسئولي الأحمر برئاسة محمود الخطيب لتلبية الدعوة".

وأشار نائب الإسماعيلي إلى أنه "لا بد أن نُصدّر جمعيا صورة إيجابية وانطباعا إيجابيا عن الروح الرياضية للعالم، الجمهور من حقه تشجيع ناديه ولكن دون تعصب أو توجيه إساءة للمنافس والخصم، سواء في المدرجات أو على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة".

وتابع "عمران":"مستعدون لزيارة نادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وشرف لنا استضافته هنا في الإسماعيلية، ونطلق من هنا مبادرة رياضية تحث على دعوة الأندية الجماهيرية لبعضها، وده لازم يحصل ونأمل أن تسود الروح الرياضية الملاعب".