الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"بيبو" يسبق بعثة الأهلى إلى غانا وحسم مصير سفر "كهربا" اليوم

كهربا
كهربا

يطير خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي وبصحبة سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية إلى غانا غدا الثلاثاء قبل سفر بعثة الفريق بـ 24 ساعة وذلك من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات وملاعب التدريب وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق ميدياما المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا.

كما يحسم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي موقف محمود كهربا لاعب الفريق من السفر إلى غانا اليوم الإثنين وذلك استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني المقرر لها يوم الجمعه المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطلب كهربا من الجهاز الفني عدم السفر إلى غانا بسبب زفاف شقيقته في نفس التوقيت وما يزال الجهاز الفني يدرس الموقف لاتخاذ القرار النهائي.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته اليوم حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة اليوم من التدريبات عقب العودة من الجزائر لمدة 48 ساعة بعد التعادل مع فريق شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات الأفريقي.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل، وفي الجولة الثانية تعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق وفي الجولة الثالثة تعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف قبل أن يتعادل مع الفريق نفسه في الجولة الرابعة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل بدون أهداف مع شباب بلوزداد بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 جويلية والمؤجل من ‏الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.‏

التعادل رفع رصيد الفريق إلى 6 نقاط، حافظ بها على صدارته للمجموعة الرابعة، التي تضم معه فرق شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني ‏وميدياما الغاني.‏

كولر محمود كهربا خالد بيبو ميدياما الغاني سمير عدلي الاهلى

مواد متعلقة

رسميًا.. نادي أراو السويسري يضم عمرو خالد بيبو حتى نهاية الموسم

كولر يقلص إجازة كهربا وياسر إبراهيم

خالد بيبو: توقيت معسكر الأهلي بالإمارات مثالي.. وفرصة ذهبية لمجموعة الناشئين

الأكثر قراءة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

بعد سقوط المدرج.. إغلاق موقع السيرك بالوادي الجديد ونقل المصابين للمستشفى

ضبط عصابة تزوِّر الدولارات فى الجيزة

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار للجرام والأونصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل بالملاحة الوطنية

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل وحزب الله.. استراتيجية المواجهة وتداعيات وقف إطلاق النار

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو