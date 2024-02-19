"بيبو" يسبق بعثة الأهلى إلى غانا وحسم مصير سفر "كهربا" اليوم

يطير خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي وبصحبة سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية إلى غانا غدا الثلاثاء قبل سفر بعثة الفريق بـ 24 ساعة وذلك من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات وملاعب التدريب وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق ميدياما المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا.

كما يحسم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي موقف محمود كهربا لاعب الفريق من السفر إلى غانا اليوم الإثنين وذلك استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني المقرر لها يوم الجمعه المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطلب كهربا من الجهاز الفني عدم السفر إلى غانا بسبب زفاف شقيقته في نفس التوقيت وما يزال الجهاز الفني يدرس الموقف لاتخاذ القرار النهائي.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته اليوم حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة اليوم من التدريبات عقب العودة من الجزائر لمدة 48 ساعة بعد التعادل مع فريق شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات الأفريقي.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل، وفي الجولة الثانية تعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق وفي الجولة الثالثة تعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف قبل أن يتعادل مع الفريق نفسه في الجولة الرابعة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل بدون أهداف مع شباب بلوزداد بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 جويلية والمؤجل من ‏الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.‏

التعادل رفع رصيد الفريق إلى 6 نقاط، حافظ بها على صدارته للمجموعة الرابعة، التي تضم معه فرق شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني ‏وميدياما الغاني.‏